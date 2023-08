Calciomercato Inter, si sblocca Pavard: le cifre dell’operazione

CalcioWeb

Negli ultimi giorni erano sorte alcune criticità sull’affare Pavard-Inter. Il difensore del Bayern Monaco aveva espresso da tempo la volontà di trasferirsi in nerazzurro, Inter e Bayern Monaco avevano trovato l’accordo senza troppi problemi, ma la trattativa non era stata ancora finalizzata. Il Bayern Monaco aveva chiesto tempo per ragionare sul sostituto, ma il tempo, quello che separa dalla fine del calciomercato estivo, sta per esaurirsi. L’Inter ha dunque spinto per la chiusura a stretto giro, o avrebbe cambiato obiettivo.

Visti i buoni rapporti fra le società e, soprattutto, vista la volontà del calciatore, la trattativa è stata finalizzata nelle ultime ore: Benjamin Pavard può essere considerato un nuovo calciatore a disposizione di Simone Inzaghi.

Le cifre

Colpo importante per l’Inter che sostituisce degnamente Milan Skriniar con un calciatore duttile, in grado di giocare da braccetto di destra nella difesa a tre e da laterale. Un calciatore esperto, nel giro della nazionale francese e che ha vinto tanto in carriera, compreso un Mondiale. Colpo importante anche sotto il profilo economico: operazione da 30 milioni più 2 di bonus. Pavard è atteso domani, mercoledì 30 agosto, per le visite mediche.