Juventus, ritorno di fiamma in attacco: per la mediana una stella del Mondiale

CalcioWeb

La Juventus continua a muoversi sottotraccia sul mercato. In attesa di capire il destino che lega Vlahovic e Lukaku, punto nevralgico del mercato bianconero insieme ad alcune cessioni da sbloccare (Zakaria e McKennie su tutti), i bianconeri hanno messo nel mirino due obiettivi: uno in attacco, uno a centrocampo.

Ritorno di fiamma per Zaniolo

Dopo le dichiarazioni d’amore delle scorse settimane, nelle quali Zaniolo non aveva fatto mistero di essere molto interessato alla Juventus, la pista sembra essersi raffreddata. Tanti i 35 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto che lega l’ex Roma al Galatasaray.

Nelle ultime ore però, proprio dalla Turchia è arrivata la notizia del più classico dei ritorni di fiamma: i bianconeri avrebbero messo sul piatto 30 milioni, 5 in meno della clausola rescissoria, ma potrebbero bastare. L’arrivo di Tete, esterno mancino che gioca a destra, proprio come Zaniolo, renderebbe più facile la cessione da parte del Galatasaray.

Amrabat per il centrocampo

Per il centrocampo spunta invece un nome nuovo. Depennato dalla lista Kessiè, volato in Arabia Saudita, la Juventus è ancora alla ricerca di un mediano che possa aggiungere sostanza e migliorare l’apporto difensivo di un centrocampo che vanta diversi giocatori di qualità ma pochi abili in fase difensiva. Sondato il terreno per Amrabat, protagonista della passata stagione tanto nella cavalcata del Marocco ai Mondiali, quanto nel cammino della Fiorentina fino alla finale di Conference League poi persa contro il West Ham. Il costo del cartellino è di 25 milioni di euro.