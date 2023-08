Calciomercato Lazio, è fatta per il portiere dopo il no di Lloris

CalcioWeb

La Lazio ha chiuso un altro colpo sul calciomercato e l’allenatore Maurizio Sarri potrà contare sul nuovo portiere, in grado di giocarsi il posto con il titolare. La trattativa per l’arrivo di Hugo Lloris dal Tottenham è naufragata, l’estremo difensore francese ha rifiutato definitivamente deluso dalla prospettiva di partire alle spalle di Provedel.

La Lazio ha deciso di correre subito ai ripari e la trattativa per il nuovo portiere è andata in porto. Il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con la Salernitana per Luigi Sepe: l’operazione è stata conclusa in prestito senza contropartite tecniche. Nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze tenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Luigi Sepe è un portiere italiano classe 1991. E’ un portiere esplosivo e le sue migliori qualità sono il dinamismo, la posizione tra i pali e la reattività. Si tratta di un portiere abile nelle uscite e bravo con i piedi. La prima esperienza della carriera è stata al Napoli, poi i prestiti con Pisa, Lanciano, Empoli e Fiorentina. L’avventura più importante è stata al Parma, poi la Salernitana.