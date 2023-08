Calciomercato Lazio, Isaksen e non solo: un colpo a centrocampo e uno in difesa

CalcioWeb

Dopo la cessione di Milinkovic-Savic e l’incontro tra Sarri e Lotito, il calciomercato della Lazio sembra essere decollato definitivamente. I biancocelesti hanno piazzato il colpo Kamada, riequilibrando il valore ‘qualità’ della mediana dopo l’addio del ‘Sergente’. Nelle ultime ore è arrivata la stretta finale anche per Gustav Isaksen, esterno prelevato dal Midtjylland per 10 milioni di euro più bonus: in giornata il calciatore ha posto la sua firma sul contratto.

Ma non è finita qui. Maurizio Sarri ha indicato i reparti in cui la sua Lazio ha bisogno dei rinforzi e ancora due ruoli mancano all’appello: un regista di centrocampo e un terzino sinistro.

In arrivo altri due colpi

Il nome per il centrocampo è quello di Ricci del Torino. Il giovane centrocampista ha qualità che ben si adattano con la visione di gioco di Maurizio Sarri e anche un potenziale ancora da sviluppare: l’offerta ai granata è di 25 milioni di euro. Dall’altra sponda di Torino potrebbe arrivare invece il terzino sinistro. Un ritorno, in questo caso, quello di Luca Pellegrini dalla Juventus, dopo il prestito dell’anno passato. Si lavora sulle modalità dell’affare e sulle cifre.