Calciomercato, Lukaku è un calciatore della Roma: cifre e dettagli

Romelu Lukaku è un calciatore della Roma. Una sorpresa? Non proprio. Era addirittura il 21 aprile (più di 4 mesi fa) e CalcioWeb titolava così: “alto tradimento in Serie A: Lukaku via dall’Inter ma rimane in Italia”. Il riferimento era proprio al possibile trasferimento del belga in giallorosso. A distanza di tempo il sogno si è realizzato e l’ex Inter può essere considerato un calciatore della Roma. L’intesa definitiva è stata raggiunta e l’ufficialità è attesa a stretto giro di posta.

La trattativa con il Chelsea si è sbloccata nella serata di lunedì: ai Blues andranno 5,8 milioni di euro per il prestito oneroso, al calciatore un contratto da 7,5 milioni di euro. Il calciatore belga è atteso nella Capitale nella giornata di martedì per le visite mediche e la firma del contratto.

La Roma ha piazzato un grande colpo per l’attacco e si candida ad un immediato riscatto dopo l’inizio difficile di stagione. La squadra di Mourinho ha conquistato appena un punto nelle prime due giornate di campionato e la partita contro l’Hellas ha confermato le difficoltà in attacco. Il belga è l’uomo perfetto da schierare in campo con Dybala, nel 3-5-2 o 3-4-2-1.