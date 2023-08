Calciomercato Milan, Taremi salta? Rossoneri infastiditi: cos’è successo

CalcioWeb

Nella giornata di ieri il Milan ha lanciato l’assalto a Mehdi Taremi, attaccante del Porto che arriverebbe a completare il reparto offensivo di Stefano Pioli andando a occupare la casella di vice Giroud. I rossoneri avevano puntato l’iraniano già nelle prime settimane di mercato, ma la richiesta di 30 milioni del Porto aveva fatto scemare l’interesse. Agli sgoccioli della sessione estiva, con il calciatore in scadenza 2024, il Milan si è rifatto avanti con un’offerta da circa 20 milioni (bonus compresi) che sembrava aver convinto i lusitani.

Sembrava. Mancavano gli ultimi dettagli, ma spesso ci si ferma proprio a quei semplici ‘ultimi dettagli’ che alla fine dei conti non si rivelano poi così ‘semplici’ come sembravano.

Rallentamenti e fastidi

Il Milan, stando a quanto riportato da diversi media, è sembrato infastidito dall’evoluzione della trattativa. L’accordo con il Porto ha subito una variazione relativa alle modalità di pagamento e ai bonus.

Il calciatore aveva detto sì a un contratto da 1.5 milioni più bonus. Nessuno dei due accordi può essere definito concluso. Ma la trattativa non è saltata: serve chiudere in fretta, le operazioni per registrare un calciatore extracomunitario sono lunghe e manca appena un giorno alla fine del calciomercato.