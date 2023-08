Napoli, Lozano pronto a dire addio: è fatta per il sostituto

CalcioWeb

Il Napoli è pronto a dire addio a uno dei protagonisti della passata stagione, nonchè uno degli eroi dello scudetto. Hirving Lozano è sul mercato e i partenopei contano di cederlo negli ultimi giorni prima della chiusura della sessione estiva. L’esterno messicano interessa al PSV, sua ex squadra, pronta a soddisfare le richieste economiche per il cartellino ma in difficoltà a offrire al calciatore gli stessi 4.5 milioni che percepisce all’ombra del Vesuvio. Se si riuscisse a colmare questa distanza, la trattativa andrebbe in porto.

È fatta per Lindstrom

Il Napoli si è già tutelato bloccando il sostituto. La ‘Bild’ ha dato per conclusa la trattativa fra Napoli ed Eintracht Francoforte per l’acquisto di Jasper Lindstrom. Il club tedesco valutava l’esterno danese ben 35 milioni di euro, ma le cifre dell’accordo non sono state ancora rese note. Il calciatore è atteso in città nella giornata di domani per le visite mediche.