Calciomercato Udinese, tre acquisti last minute con i soldi della cessione di Beto

L’inizio di campionato in casa Udinese è stato dai due volti: prima il brutto esordio contro la Juventus, poi la bella reazione in trasferta contro la Salernitana. Il club bianconero ha definito la cessione di Beto all’Everton per una cifra superiore ai 30 milioni e adesso è pronto a reinvestire per regalare tre colpi al tecnico Andrea Sottil.

Per la difesa è pronto Thomas Kristensen, 21 anni danese, prelevato dall’Aarhus. Si tratta di un difensore centrale di piede destro classe 2002 e con importanti margini di miglioramento. E’ reduce dal rendimento di ottimo livello ed è nel giro della Nazionale danese.

Calciomercato Udinese, i nomi per centrocampo e attacco

Per il centrocampo è stato definito l’arrivo di Martin Payero, argentino di 24 anni dal Middlesbrough. E’ reduce dall’avventura al Boca Juniors e nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Banfield e Talleres in prestito.

In attacco il casting è stato vinto da Keinan Davis, 25 anni, dell’Aston Villa. E’ una prima punta inglese classe 1998, forte fisicamente e molto bravo a coinvolgere i compagni nelle manovre offensive. In stand by, invece, l’operazione nostalgia con il possibile ritorno di Pereyra: essendo svincolato, il tesseramento può essere perfezionato anche nei prossimi giorni.