Caos Nazionale, Abodi punge Gravina e alimenta i sospetti sulle dimissioni di Mancini

E’ una giornata di alta tensione per la Nazionale italiana. Il chiaro riferimento è alla dimissioni di Roberto Mancini e al terremoto dopo le ultime decisioni di riorganizzazione dal punto di vista gestionale. Secondo le indiscrezioni alla base della decisione dell’allenatore potrebbero esserci divergenze di vedute con la Federazione, ma si parla anche di un’offerta importante dall’Arabia Saudita, al momento smentita.

Non sono passate inosservate, inoltre, le dichiarazioni di Andrea Abodi che si è detto “sorpreso, dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano. Il tempo aiuterà a comprendere le ragioni di questa scelta e della tempistica. Io l’ho saputo dai media. Tra l’altro mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no? Un ringraziamento a Roberto Mancini per quello che ha fatto e dato da ct della nostra Nazionale in questi anni”, le parole del ministro.

Il chiaro riferimento sembra alle nomine dello staff tecnico dell’Italia. Dei quattro collaboratori storici del ct Alberico Evani, Giulio Nuciari, Attilio Lombardo dirottato all’Under 20, Fausto Salsano, il primo ha lasciato gli azzurri, il secondo ha lasciato il campo dirottato a un ruolo di osservatore, l’ultimo è rimasto come assistente allenatore.

Gravina di recente aveva inserito l’ex portiere Gigi Buffon nel ruolo di capo delegazione e, secondo le ultime voci, avrebbe voluto anche Bonucci nello staff azzurro.