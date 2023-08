Caso Rubiales, Hermoso: “mi sono sentita vittima di aggressione, non sono stata rispettata”

CalcioWeb

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul caso Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola accusato per il bacio a Hermoso dopo la vittoria del Mondiale femminile. Proprio la diretta interessata ha deciso di precisare alcune cose.

“Mi sono sentita vulnerabile e vittima di un’aggressione, un atto impulsivo e sessista, fuori luogo e senza alcun tipo di consenso da parte mia. Semplicemente non sono stata rispettata”, ha affermato.

La spagnola ha denunciato di aver “subito continue pressioni per rilasciare una dichiarazione che potesse giustificare il gesto. La Rfef ha esercitato pressioni sul mio entourage (famiglia, amici, colleghi…) affinche’ fornissi una testimonianza che aveva poco o nulla a che fare con i miei sentimenti”, ha aggiunto in una nota, in cui ribadisce che non tornerà a giocare nella Roja se non ci sarà un cambio dei dirigenti.