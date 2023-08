Juventus, un Leone per il centrocampo: top mondiale, nome da impazzire

CalcioWeb

In attesa di capire come si evolverà l’intreccio di mercato che lega Vlahovic e Lukaku per il ruolo di punta centrale, la Juventus sonda il terreno per un’aggiunta di livello nel proprio centrocampo. Il nome caldo, fino a qualche giorno fa, era quello dell’ex Milan Frank Kessiè che ha però accettato il corteggiamento multimilionario dell’Arabia Saudita.

I bianconeri hanno dunque virato su un altro obiettivo. Identikit simile, un centrocampista che porti fisicità, gamba e centimetri alla mediana di Massimiliano Allegri. Possibilmente già ‘fatto e finito’, ovvero un giocatore che possa fin da subito entrare nelle rotazione e farlo da titolare.

Juventus su Goretzka

Dalla Germania arriva la notizia di un interessamento della Juventus per Leon Goretzka, centrocampista del Bayern monaco. Il tedesco è uno dei migliori centrocampisti al mondo: ben strutturato fisicamente (189 centimetri), abile con la palla fra i piedi e in fase di interdizione, possiede un buon feeling con il gol e gioca da diversi anni da protagonista in Champions League e con la Nazionale tedesca. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 45-50 milioni. L’arrivo di Laimer in Baviera potrebbe facilitarne la partenza.