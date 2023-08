Coppa Italia, i risultati dei 32esimi: poker Genoa e Udinese, ok Frosinone e Bologna

CalcioWeb

Manca poco più di una settimana all’inizio della Serie A, ma le squadre del massimo campionato italiano iniziano a fare sul serio. I 32esimi di Coppa Italia rappresentano un test importante, molto più provante di una semplice amichevole, per prepararsi al meglio all’esordio.

Quattro le squadre di Serie A in campo nella giornata odierna, tutte vincenti. Il Frosinone supera 1-0 il Pisa grazie all’autogol di Canestrelli. L’Udinese rifila 4 reti al Catanzaro: a Lovric risponde Vandeputte, poi Beto, Thauvin e Lucca permetto ai bianconeri di dilagare.

Quattro sono anche le reti che servono al Genoa per battere il Modena in un pirotecnico 4-3. Retegui subito in gol, poi Manconi e Tremolada la ribaltano in favore degli emiliani. Vasquez pareggia i conti sul finire del primo tempo, Gudmundsson e ancora Retegui per il poker rossoblu. Gargiulo accorcia le distanze al 77′ ma non basta.

Due le reti con le quali il Bologna si sbarazza del Cesena: al 2′ Corazza apre le danze, all’80 Zirkzee chiude la partita.

Risultati 32esimi Coppa Italia

Frosinone-Pisa 1-0

Udinese-Catanzaro 4-1

Genoa-Modena 4-3

Bologna-Cesena 2-0