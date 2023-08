Danso rinnova il contratto e il Lens cita il Napoli nel video-annuncio

CalcioWeb

Sfuma un importante obiettivo per la difesa del Napoli. Il calciatore Kevin Danso ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Lens fino al 2027. Il club francese ha deciso di annunciare l’accordo in un modo molto particolare, postando un video per ironizzare sul fallito inseguimento del Napoli al difensore centrale.

Il club azzurro non è citato esplicitamente, ma il riferimento sembra inevitabile. Al suono di una inconfondibile tarantella partenopea, si vede un cellulare su cui vengono scritti messaggi da un “Cortigiano del sud Italia” che si rivolge a Danso. “Ciao Kevin, whouou ti amo all’italiana. Ti amo, un soldo, ti amo, in aria ti amo”. Il calciatore nel video risponde con cuori ma soprattutto delle X di rifiuto, poi la reazione dal Sud Italia con cuori spezzati. Infine la scritta sul primo piano di Danso: “non andrà in Italia”.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023