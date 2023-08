Delirio Roma, è arrivato Lukaku: in 5000 a Ciampino | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ Lukaku-mania a Roma. Il club giallorosso ha piazzato un grande colpo sul calciomercato e si è assicurato un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. L’inizio di stagione della squadra di Mourinho non è stato di certo entusiasmante e in due giornate ha conquistato appena un punto dopo il pareggio contro la Salernitana e la sconfitta contro l’Hellas Verona.

La squadra è molto competitiva e la coppia formata da Lukaku e Dybala preannuncia grande spettacolo. Il punto interrogativo più grande riguarda la condizione fisica dei calciatori, come confermato anche dallo Special One in conferenza stampa.

L’arrivo di Lukaku a Ciampino

Entusiasmo alle stelle in casa Roma per l’arrivo a Ciampino di Romelu Lukaku. Il belga è stato ‘prelevato’ a Bruxelles ed è salito sull’aereo pilotato da Dan Friedkin. Arrivato poco prima delle 18:00, l’ex Inter è stato accolto da una marea giallorossa, quasi in 5000. Tantissimi i cori per il nuovo attaccante, pronto ad infiammare la piazza.