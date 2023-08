Demiral cambia maglia: la destinazione del difensore è a sorpresa

CalcioWeb

Prima la trattativa con la Roma, poi l’inserimento dall’Arabia Saudita. Il difensore ex Juventus Merih Demiral saluta l’Atalanta per 20 milioni di euro dopo un biennio da 70 partite, 3 gol e altrettanti assist. Il calciatore turco ha già un accordo per un triennale con l’Al-Ahli, club saudita, a 13 milioni a stagione.

Si attende l’ufficialità a visite mediche completate. Demiral è un calciatore classe 1998, forte fisicamente e bravo nel gioco aereo e in anticipo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Alcanenense, Sporting Lisbona e Alanyaspor. Nel 2019 l’arrivo in Italia, al Sassuolo, e la definitiva consacrazione. Passa alla Juventus, poi l’Atalanta.