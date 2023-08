Difensore Napoli, è fatta per il dopo Kim: scelto un profilo particolare

CalcioWeb

A Napoli può ufficialmente iniziare il dopo Kim. Dopo diverse settimane passate a sondare il terreno e a scorrere la lista dei potenziali sostituti del centrale coreano, eroe della passata stagione chiusa con la vittoria dello scudetto, passato al Bayern Monaco per 57 milioni, i partenopei hanno effettuato la loro scelta.

Affondo decisivo, quello del club di Aurelio De Laurentiis, su Natan Bernardo de Souza, noto come “Natan”. Il giovane centrale del Bragantino arriverà all’ombra del Vesuvio per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus. Una scelta chiara quella del Napoli che vuole ripartire da un giovane prospetto incassando anche una cospicua somma dalla cessione di Kim (circa 47 milioni).

Chi è Natan?

Classe 2001, Natan è un centrale mancino che può giocare, all’occorrenza, anche da terzino. Alto 188 cm, è abile nel gioco aereo e sa farsi valere nei contrasti e in marcatura. Dotato di un sinistro educato, Natan è in grado anche di far ripartire l’azione da dietro. Nonostante la giovane età ha già messo insieme 123 presenze in Brasile fra campionato e coppa. Dal 2021 indossa la maglia del Bragantino, squadra con la quale ha collezionato 103 presenze, segnato 3 gol e fornito 2 assist. Nella passata stagione aveva attirato le attenzioni di Roma e Verona, quest’anno il Napoli lo ha scelto come giovane erede di Kim.