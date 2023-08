Fiorentina, Castrovilli cambia campionato: l’ingaggio è raddoppiato

CalcioWeb

E’ finita l’avventura in Italia di Gaetano Castrovilli: il centrocampista classe 1997 partirà domani per l’Inghilterra per il passaggio al Bournemouth. Il club inglese ha già programmato le visite mediche ed è tutto pronto anche per la firma del contratto. L’intesa è stata raggiunta fino al 2028 a tre milioni a stagione, il doppio di quanto percepito a Firenze.

Nelle casse della Fiorentina di Rocco Commisso circa 12 milioni di euro più uno di bonus. Si tratta di una cifra importante per un calciatore di valore ma rientrato nella seconda metà della scorsa stagione dopo un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro che lo aveva costretto a 9 mesi di stop e con il contratto in scadenza nel 2024. Nelle scorse settimane il calciatore e i viola avevano discusso del rinnovo senza raggiungere un’intesa.