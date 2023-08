Genoa, altro che salvezza: un altro colpaccio sul calciomercato dopo Retegui

CalcioWeb

Altro che salvezza, altro che neopromossa. Il Genoa continua a scatenarsi sul calciomercato e si candida ad una stagione da grande protagonista. La nuova dirigenza è molto ambiziosa ed è pronta a chiudere un altro grande colpo per l’allenatore Alberto Gilardino. In attacco è arrivato Mateo Retegui, il bomber della Nazionale italiana si è presentato con il botto.

E’ stato raggiunto l’accordo per l’arrivo di Ruslan Malinovskyi dal Marsiglia, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Sull’ucraino c’era anche il Torino, ma lo scatto del Genoa è stato decisivo. Ai dettagli anche l’intesa con il calciatore.

Chi è Ruslan Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi è un calciatore ucraino, centrocampista con presenze anche in Nazionale ucraina. E’ un centrocampista centrale, in grado di giocare da centrale e in posizione leggermente avanzata, da trequartista. E’ dotato di una buona tecnica e il suo punto di forza è il tiro dalla distanza, anche da calcio piazzato.

Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Sevastopol, Zorja, Genk, poi il definitivo salto di qualità all’Atalanta. L’esperienza con il Marsiglia è destinata a concludersi entro le prossime ore.