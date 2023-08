Guardiola operato, il City cambia allenatore: la situazione

CalcioWeb

Pep Guardiola lascia la panchina del Manchester City e vola a Barcellona. No, non è un clamoroso ribaltone di mercato dell’ultima ora. L’allenatore Campione d’Europa in carica è tornato in Catalogna per un’operazione di emergenza, completata con successo, per risolvere alcuni problemi alla schiena che da troppo tempo gli creavano noie e fastidi fisici.

“In sua assenza – si legge sul sito del Manchester City -, il vice allenatore Juanma Lillo coordinerà gli allenamenti della prima squadra e lo sostituirà a bordocampo fino al suo rientro“. Guardiola dovrebbe tornare in panchina verso metà settembre, al termine della prossima sosta per le nazionali. Pep salterà le gare contro Sheffield United (in programma per il 27 agosto) e contro il Fulham (2 settembre). Il rientro è previsto per il weekend del 16 settembre, quando il City sfiderà il West Ham.