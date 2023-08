I risultati di Coppa Italia: eliminato l’Empoli, ok Parma e Cagliari

CalcioWeb

Continua il programma con i 32esimi di finale di Coppa Italia e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. In particolar modo si è registrata la clamorosa eliminazione dell’Empoli contro il Cittadella, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio della squadra di Zanetti con Caputo, poi il Cittadella ribalta tutto.

Grande prestazione del Parma contro il Bari, in grado di imporsi con un netto 0-3. In rete Benedyczak, Bonny e Man. Vittoria, come da pronostico, del Verona contro l’Ascoli. Tre gol per la squadra di Baroni con Mboula, Dawidowicz e Djuric su calcio di rigore. Grande equilibrio tra Cagliari e Palermo, decisa ai tempi supplementari per la squadra di Ranieri con un gol a tempo quasi scaduto con Di Pardo.

I risultati di Coppa Italia

EMPOLI- CITTADELLA 1-2

1-2 BARI- PARMA 0-3

0-3 VERONA -ASCOLI 3-1

CAGLIARI-PALERMO 2-1 d.t.s.