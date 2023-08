Inter, il ‘braccetto di destra’ è una vecchia conoscenza ma la richiesta è indecente

CalcioWeb

Sono ore caldissime sul calciomercato dell’Inter e il tecnico Simone Inzaghi è in attesa di rinforzi importantissimi per completare la rosa. La prima parte di trattative è stata condizionata da addii pesantissimi: da Onana a Skrianiar, da Brozovic a Dzeko e Lukaku. I colpi in entrata sono stati interessanti, in difesa è arrivato Bisseck, a centrocampo Frattesi e Cuadrado, in attacco Thuram.

La situazione più urgente è quella che riguarda il portiere. L’inizio del campionato di Serie A è quasi alle porte e la squadra si trova quasi senza portieri. Continua la trattativa con il Bayern Monaco per Sommer e l’idea dei nerazzurri è quella di chiudere l’affare entro il weekend. A centrocampo è ai dettagli la trattativa per Samardzic dell’Udinese per 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian. In attacco il nome in pole è Scamacca.

Il nome del ‘braccetto destro’

L’Inter è in trattativa per regalare a Simone Inzaghi anche il ‘braccetto di destra’ per completare il reparto arretrato. Bastoni e Acerbi sono due garanzie per l’allenatore Simone Inzaghi e la difesa potrebbe essere completata con l’arrivo di una vecchia conoscenza del campionato di Serie A: Takehiro Tomiyasu, ex Bologna e attualmente all’Arsenal.

Takehiro Tomiyasu è un calciatore giapponese, classe 1998. E’ un difensore di piede destro in grado di giocare da centrale o da terzino destro, all’occorrenza anche a sinistra. Nelle idee di Inzaghi potrebbe schierarsi come terzo di difesa a destra. E’ bravo tecnicamente e dotato di una buona personalità. Si tratta di un difensore forte fisicamente e pericoloso nel gioco aereo.

Le prime esperienze della carriera sono state con le maglie di Avispa Fukuoka e Sint-Truiden. Nel 2019 l’arrivo al Bologna e il definitivo salto di qualità. Si dimostra una delle sorprese più belle del campionato ed un punto di riferimento della squadra. Passa all’Arsenal per 25 milioni totali, ma il rendimento è stato dai due volti. L’Inter è in fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore, ma la richiesta dei Gunners è indecente: 40 milioni di euro. La trattativa potrebbe sbloccarsi solo in prestito.