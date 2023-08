Inter o Juventus? Il futuro di Carlos Augusto prende una via quasi definitiva

CalcioWeb

Carlos Augusto è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo in Serie A e la strada per il futuro del calciatore brasiliano sembra ormai tracciata. E’ testa a testa tra Juventus e Inter, ma nelle ultime ore si è registrato lo scatto forse decisivo. L’esterno di sinistra è reduce dal rendimento di altissimo livello con la maglia del Monza ed è in scadenza di contratto nel 2024.

Il brasiliano si è dimostrato un calciatore molto prezioso dal punto di vista tecnico per la capacità di giocare in diversi ruoli sulla fascia sinistra, soprattutto da quinto a centrocampo ma anche da esterno di difesa in un reparto a tre. E’ dotato di un’ottima velocità e di un piede delicato. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Corinthians.

Il futuro di Carlos Augusto

E’ pronta a sbloccarsi la trattativa per il futuro di Carlos Augusto, vicinissimo ad indossare la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro è in contatto per definire la cessione di Gosens all’Union Berlino per circa 15 milioni di euro. L’ex Atalanta è al momento il vice-Dimarco ed è ancora in grado di garantire un rendimento di altissimo livello da titolare. La decisione in comune con il club nerazzurro è stata quella della cessione.

L’Inter ha individuato il sostituto ed è un obiettivo in comune con la Juventus. Si tratta proprio di Carlos Augusto, valutato tra i 12 e i 15 milioni dal Monza. Il brasiliano è ad un passo dall’Inter e l’affare è destinato a sbloccarsi entro le prossime ore.