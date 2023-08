Inter, per Inzaghi rinnovo e doppio regalo: si sblocca la situazione portieri

CalcioWeb

“Simone Inzaghi ha già prolungato quando era in tournèe. L’intesa è solo da formalizzare, ma sarà un rinnovo di un anno“. Le parole dell’agente Tullio Tinti mettono nero su bianco quanto si attendeva ormai da tempo: Simone Inzaghi e l’Inter vanno avanti insieme. Dopo l’ottima stagione dell’anno scorso, chiusa al terzo posto in campionato, con 2 trofei e la finale di Champions League, non poteva che essere altrimenti.

E per Simone Inzaghi le buone notizie non si fermano al rinnovo di contratto. L’allenatore nerazzurro avrà presto due volti nuovi in rosa in un reparto che, fino ad oggi, presentava importanti deficit di organico dopo le cessioni.

Si sblocca la situazione portieri

Dopo diverse settimane di trattative e una tournèe giocata con le riserve tra i pali, si sblocca finalmente la situazione portieri. Abbandonata la pista Trubin (a un passo dal Benfica), l’Inter ha puntato tutto su Yann Sommer per il dopo Onana: il portiere svizzero è arrivato dal Bayern Monaco per 6 milioni e ha già svolto le visite mediche. In chiusura anche la trattativa per il secondo portiere. Il prescelto è Audero della Sampdoria, portiere che difficilmente sarebbe rimasto in Serie B viste le qualità e l’ingaggio. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Da valutare la possibilità che il giovane Stankovic faccia il percorso inverso.