Inter, scelto l’attaccante: nome a sorpresa dalla Serie A

Manca una settimana all’inizio della nuova stagione di Serie A e l’Inter non ha ancora completato il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Marcus Thuram e la rottura con Lukaku che sembrava destinato al ritorno, i nerazzurri sono ancora in cerca di un quarto profilo per completare il pacchetto avanzato orfano anche di Edin Dzeko, trasferitosi al Fenerbahce.

Diversi i profili sondati in questi giorni dai nerazzurri, ma nelle ultime ore un nome sembra aver guadagnato vantaggio su tutti gli altri. E sarebbe un gradito ritorno dalle parti di Appiano Gentile.

Inter su Marko Arnautovic

L’Inter sembra essersi decisa verso un profilo low cost. Il nome è quello di Marko Arnautovic, bomber del Bologna accostato in questa sessione di mercato anche a Milan e Roma. L’austriaco ha già giocato in nerazzurro, molto giovane, nell’anno del Triplete, appena 3 presenze senza lasciare il segno.

L’operazione avrebbe un costo complessivo inferiore ai 10 milioni. La restante parte del budget potrebbe essere investita per un colpo in difesa. Restano defilati i profili di Taremi e Beto, ancora in corsa, ma più indietro rispetto ad Arnautovic.