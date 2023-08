Juve-Lukaku: il coro dei tifosi, le parole di Allegri e il passo indietro del Chelsea

CalcioWeb

Arrivano indicazioni di mercato in casa Juventus dopo l’amichevole in famiglia e l’argomento caldo è sempre quello di Lukaku. I tifosi bianconeri hanno mandato un chiaro messaggio: “noi Lukaku non lo vogliamo”, il coro che si è alzato da tutto l’impianto.

Continuano a rincorrersi le voci di uno scambio tra Big Rom e Dusan Vlahovic con il Chelsea. Ma il popolo bianconero è ben schierato contro un eventuale approdo dell’ex interista e nelle ultime ore si è registrata la frenata del Chelsea. I Blues hanno bloccato la trattativa e a queste condizioni l’operazione non è destinata ad andare in porto.

“La squadra sta bene e ha voglia, è stato un buon test per tutti: cercheremo di portare tutti in condizioni ottimali per l’Udinese, ci sono i presupposti per fare bene”: sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Sul mercato: “l’idea è avere Vlahovic e un parco attaccanti importante – spiega – ma ci sono valutazioni economiche e le deve fare la società”.

Sugli obiettivi: “Sarebbe importante essere in corsa per lo scudetto a marzo e dobbiamo rientrare in Champions, è troppo importante per le società italiane”, la risposta del toscano.