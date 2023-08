Juventus beffata, l’ex Milan Kessie firma per un’altra squadra | CIFRE

CalcioWeb

Un’altra beffa per il centrocampo della Juventus. Dopo Milinkovic-Savic sfuma un altro obiettivo primario per la mediana di Massimiliano Allegri e il nome è quello di Franck Kessie. L’ex Milan, infatti, giocherà in Arabia Saudita e il rilancio dell’Al Ahli è stato decisivo.

Le cifre per l’ivoriano sono da capogiro: triennale da 20 milioni di euro. Nelle casse del Barcellona circa 15 milioni di euro. Il club bianconero non è riuscito a chiudere l’affare e la trattativa in prestito non è decollata. Poi l’inserimento dell’Al Ahli con un’offerta che ha convinto tutti, soprattutto il calciatore.

Si complica ulteriormente il calciomercato della Juventus. La sessione estiva ha regalato solo il sussulto di Weah ed è in corso l’operazione per lo scambio Vlahovic-Lukaku. Per il resto è tutto in alto mare, soprattutto l’arrivo di un centrocampista di livello da affiancare a Rabiot. Il più vicino sembra Zaniolo del Galatasaray.