Juventus-Bologna, i retroscena su Allegri: le urla nello spogliatoio e il ‘malore’

La Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Bologna nel match della 2ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri non è riusciita a confermare la bella prestazione dell’esordio contro l’Udinese e soprattutto il primo tempo non è stato all’altezza. La compagine di Thiago Motta è passata in vantaggio con un gol di Ferguson, poi nella ripresa il pareggio di Vlahovic.

La partita ha fatto molto discutere anche per le decisioni arbitrali. Il Bologna recrimina per un contatto in area di rigore tra Iling e Ndoye, i bianconeri per un tocco di mano di Lucumi. Al fischio finale si sono registrati momenti di tensione e il protagonista è stato Massimiliano Allegri.

Juventus-Bologna, i retroscena su Allegri

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, una volta rientrato negli spogliatoi Allegri si sarebbe sfogato urlando a lungo, secondo alcune voci il tecnico non avrebbe apprezzato la prestazione della squadra. Poi la furia contro l’arbitraggio: “ma cosa si lamentano? C’erano due rigori prima per noi”, avrebbe urlato Allegri secondo la ricostruzione di ‘Tuttosport’.

Il vice Landucci ha giustificato l’assenza di Allegri nel post-partita con un malore: “Max ha avuto un piccolo malore, ora sta meglio. Voleva che parlassi io, ogni tanto vuole farmi apparire”. Secondo l’ufficio stampa, invece, si sarebbe trattato solo di stanchezza, tanto che Allegri non è ricorso alle cure mediche.