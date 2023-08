Juventus, Facundo Gonzalez arriva e parte subito: 3 squadre in lizza

CalcioWeb

La Juventus pensa al futuro e si assicura un difensore centrale dal potenziale davvero interessante. Era già sbarcato in Italia da diversi giorni, nella mattina odierna si è presentato al J-Medical per le visite mediche di rito: Facundo Gonzalez è un nuovo calciatore bianconero. Ammirato al Mondiale Sub20, nel quale ha battuto l’Italia in finale con il suo Uruguay, Gonzalez è arrivato dal Valencia in un’operazione da circa 3 milioni di euro complessivi, bonus compresi, con una percentuale sulla rivendita in favore degli spagnoli.

Tre squadre in lizza

Appena arrivato, farà subito le valigie. Il piano della Juventus è quello di mandarlo in prestito per farlo adattare al calcio italiano e farlo crescere senza le pressioni presenti nell’ambiente bianconero che, in particolar modo dopo le ultime stagioni difficili, non ha più ‘tempo per perdere’.

Tre le squadre interessate al calciatore. Salernitana e Verona garantirebbero un impiego in Serie A, in contesti in cui sarà possibile anche ottenere una maglia da titolare se le prestazioni saranno adeguate. Dalla Serie B ha mostrato interesse la Sampdoria puntando sulla possibilità di offrire un minutaggio maggiore in una categoria in cui Gonzalez sarebbe protagonista assoluto.