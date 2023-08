Juventus, Lukaku anche senza scambio: adesso Allegri sogna un attacco atomico

CalcioWeb

La partita di ieri contro l’Atalanta ha fornito nuove interessanti indicazioni in casa Juventus. Ultimi giorni di calciomercato per i bianconeri chiamati a completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con il chiaro obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto. La sessione estiva ha regalato l’arrivo di Weah sulla fascia e le conferme di calciatori del calibro di Milik e Rabiot, ma anche addii importanti come Di Maria, Paredes, Cuadrado, più Bonucci fuori rosa.

La sfida contro l’Atalanta ha confermato la solidità difensiva, ma anche i problemi in attacco. Allegri ha deciso ufficialmente di schierare il 3-5-2 e la coppia Vlahovic-Chiesa continua a fare fatica. Il calciatore italiano non è una vera seconda punta e sembra molto adattato. Il serbo è un calciatore di movimento e ha bisogno al suo fianco un attaccante forte fisicamente.

Juventus, Lukaku anche senza scambio

La trattativa di scambio Lukaku-Vlahovic con il Chelsea è bloccata sul conguaglio da versare ai bianconeri. La Vecchia Signora chiede almeno 35 milioni di conguaglio, i Blues sono fermi a 20. L’ultima mossa della Juventus rischia di spostare gli equilibri: l’affare Lukaku potrebbe concludersi senza lo scambio con il serbo.

I bianconeri hanno incassato tanto dalle cessioni (Kulusevski, Zakaria, Rovella, Pellegrini e De Winter, includendo anche i riscatti) e sono pronti ad accontentare le richieste del Chelsea di 40 milioni di euro. In più la Juventus potrebbe incassare altri 50 milioni dalle cessioni di McKennie e Kostic. L’idea di Allegri è quella di giocare con una coppia di attaccanti forte fisicamente con alle spalle un calciatore di corsa in grado di spaccare la partita con riferimento allo stesso Chiesa o magari con l’arrivo di un altro centrocampista (Koopmeiners o il jolly Zaniolo).

Vlahovic, Milik e Kean sono calciatori con caratteristiche simili e Lukaku è destinato a completare la batteria degli attaccanti. Il nodo principale è rappresentato da Chiesa, chiamato a giocare leggermente arretrato o destinato ad infiammare gli ultimi giorni di mercato. Con l’offerta giusta potrebbe partire e lasciare spazio all’assalto al calciatore dell’Atalanta o a quello del Galatasaray.