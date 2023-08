Juventus-Milan, trattativa lampo: lo scambio di calciomercato è folle

CalcioWeb

Juventus e Milan sono in trattativa sul fronte calciomercato per definire uno scambio a sorpresa. La sessione estiva del club rossonero ha regalato tante trattative in entrata e uscita, la rosa è completamente rivoluzionata e l’idea dell’allenatore Stefano Pioli è quella di sfruttare tutto il potenziale in attacco. La dirigenza continua la ricerca ad un nuovo attaccante in grado di alternarsi con Giroud, considerando anche la capacità di Okafor di giocare da esterno.

I bianconeri, invece, sono fermi all’innesto di Weah e la situazione è in evoluzione. La Juventus continua a spingere per Domenico Berardi, l’attaccante ha chiesto il passaggio in bianconero ma il Sassuolo continua il muro contro muro. La sessione estiva dei bianconeri potrebbe concludersi con gli arrivi di altri due rinforzi: un difensore e un centrocampista.

Lo scambio folle tra Juventus e Milan

E’ andato in scena un incontro tra Juventus e Milan sul calciomercato per studiare uno scambio folle. I rossoneri sono tornati all’assalto di Moise Kean, terza soluzione per Massimiliano Allegri alle spalle di Vlahovic e Milik. L’attaccante italiano non è stato convocato per la sfida contro l’Udinese ed è un calciatore sacrificabile sul calciomercato. E’ una prima punta con possibilità di giocare anche in altri ruoli del reparto avanzato e l’idea per il Milan è sempre più concreta. Potrebbe fare percorso inverso Alexis Saelemaekers, ai margini dai rossoneri.

Il belga è un calciatore in grado di garantire imprevedibilità in zona offensiva e potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala nel 3-5-2 proposto da Massimiliano Allegri. La Juventus, infatti, continua la ricerca ad un calciatore in grado di spaccare le partite e regalare soluzioni nella metà campo avversaria. Il nome è stato sponsorizzato anche dall’allenatore Massimiliano Allegri e l’incontro decisivo è previsto a metà settimana per provare a concretizzare uno scambio folle di calciomercato.