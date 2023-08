Juventus, volano gli stracci tra Bonucci e Allegri | FOTO

CalcioWeb

La Juventus si prepara per l’esordio davanti al pubblico amico contro il Bologna con il chiaro obiettivo di confermare la bella vittoria sul campo dell’Udinese. La dirigenza è concentrata sul calciomercato e non è da escludere un colpo importante in attacco con Berardi obiettivo principale.

E’ rottura totale con Leonardo Bonucci. Il difensore non rientra più nei piani ed è in trattativa per la cessione. Confermiamo la possibilità Lazio, con Union Berlino e Genoa sullo sfondo.

Juventus, botta e risposta tra Allegri e Bonucci

Il rapporto tra Allegri e Bonucci non è mai stato dei migliori e oggi è arrivata l’ennesima conferma. “Con Leo abbiamo già parlato, si è già detto e non c’è da aggiungere nulla. Non serve a niente fare altri commenti, la Juventus è stata chiara”, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Immediata è arrivata la risposta di Bonucci, attraverso un post sui profili social. “Manca di rispetto. Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere”.