Kamada in Serie A, ci siamo! Ma niente Milan: c’è l’accordo

CalcioWeb

Daichi Kamada è pronto a sbarcare in Serie A, dopo diverse settimane di attesa. Ma no, non sarà un nuovo calciatore del Milan. Dopo averlo bloccato all’inizio dell’estate, sarebbe stato uno dei colpi targati Maldini-Massara, i rossoneri lo hanno lasciato in stand-by. Un po’ per il cambiamento della squadra mercato, un po’ per il cambio di modulo con Pioli che sembra deciso ad accantonare il trequartista in favore di un centrocampista in più nel 4-3-3, il giapponese è rimasto nel limbo, in attesa di una chiamata che non è più arrivata anche dopo aver guadagnato un nuovo slot per gli extracomunitari.

Ma adesso sembrano aprirsi nuovamente le porte per il suo arrivo in Serie A. Questa volta con una pista più decisa e una squadra che lo vuole fortemente: toccherà a lui dire il sì finale che possa mettere nero su bianco il suo sbarco in Italia.

C’è l’accordo con la Lazio

Nelle ultime ore in casa Lazio sembra essersi smosso qualcosa. Dopo il confronto Sarri-Lotito, i biancocelesti sembrano più pimpanti sul mercato. Una trattativa è già stata definita, diverse quelle che hanno subito un’accelerata. Una di queste è proprio quella che porta Daichi Kamada nella Capitale. Raggiunto l’accordo verbale con il giapponese, da limare gli ultimi dettagli legati allo stipendio, si parla di una cifra intorno ai 3 milioni più bonus (4 di commissioni), più o meno quelli che offriva il Milan al calciatore.