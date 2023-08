Lazio, le ultime di calciomercato: la risposta del portiere Lloris

CalcioWeb

Il calciomercato della Lazio non si ferma e il presidente Claudio Lotito sembra intenzionato a regalare un altro portiere all’allenatore Maurizio Sarri. Il nome in pole è sempre stato quello di Hugo Lloris del Tottenham, un vero e proprio lusso per le squadre di Serie A.

Con la nazionale francese si è laureato vicecampione d’Europa nel 2016, campione del mondo nel 2018 e vicecampione del mondo nel 2022, in più si è dimostrato un estremo difensore affidabile nelle esperienze con le maglie di Nizza, Lione e Tottenham.

Secondo le ultime notizie il portiere Hugo Lloris avrebbe rifiutato la proposta della Lazio. Il motivo? La prospettiva di non giocare titolare, chiuso da Provedel.