“Lukaku ha tradito”, l’Inter pensa a un nuovo bomber: maxi concorrenza

CalcioWeb

“Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in uno spogliatoio“. Parole che fanno male, in particolar modo se a pronunciarle è una leggenda come Javier Zanetti. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola “Romelu ha tradito“, un riassunto delle parole dell’ex capitano nerazzurro.

Porta chiusa da parte dell’Inter, nonostante si vociferi di qualche tentativo di ricucire avvenuto nei giorni scorsi. I nerazzurri, scottati dal voltafaccia del belga, lo hanno depennato dalla lista degli obiettivi per il ruolo di attaccante. Una lista che oggi conta essenzialmente due nomi in pole position.

Balogun

Il primo è quello di Folarin Balogun. Non è un mistero che il bomber anglo-americano piaccia parecchio alla dirigenza nerazzurra. L’ultima stagione in Ligue 1, nella quale ha siglato 21 gol con la maglia del Reims, ha fatto drizzare le antenne a diversi club. Fra di essi anche il Monaco che ha presentato una prima offerta all’Arsenal: doppio no, sia dai ‘Gunners’ che dal calciatore che vorrebbe vestire di nerazzurro. Il cartellino è l’ostacolo principale: serviranno almeno 40 milioni.

Taremi

Ne servono 10 in meno, circa 30, per strappare Mehdi Taremi al Porto. Il club portoghese, è risaputo, è una bottega cara. Taremi porterebbe con sè cattiveria sotto porta (e non solo), esperienza, abitudine a giocare in campo internazionale e soprattutto gol. Un attaccante cercato in passato da Milan e Roma, attualmente finito nel mirino del Tottenham che valuta diversi profili per l’eventuale dopo Kane. L’Inter dovrà scegliere in fretta: all’inizio della prossima stagione manca poco più di una settimana.