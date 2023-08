Maltempo in Italia, allarme in Serie A: 4 partite a rischio rinvio!

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della 2ª giornata del campionato del campionato di Serie A e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Nel primo match in campo la sorprendente Atalanta, in grado di lottare per lo scudetto e chiamata dalla trasferta contro la neo-promossa Frosinone. Allo stesso orario anche Monza-Empoli. In serata sfida a distanza di Milan e Roma rispettivamente contro Torino e Verona.

Domenica di grande passione con l’esordio della Juventus davanti al pubblico amico contro il Bologna, sempre alle 18:30 di fronte Fiorentina-Lecce. In serata Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo. Lunedì due posticipi: Salernitana-Udinese e Cagliari-Inter.

Maltempo Serie A, 4 partite a rischio

Secondo quanto riporta ‘MeteoWeb‘ sono 4 le partite del massimo torneo italiano a rischio rinvio. Il maltempo più intenso colpirà la Lombardia nel pomeriggio-sera di sabato quando sono in programma Monza-Empoli alle 18:30 e Milan-Torino alle 20:45. Preoccupazione anche per Juventus-Bologna di domenica alle ore 18:30, dopo una giornata terribile per Torino che domenica – appunto – verrà flagellata dai fenomeni meteo estremi.

Infine rischio pioggia anche intensa lunedì sera per il posticipo di Serie A Salernitana-Udinese in programma alle 20:45 all’Arechi di Salerno. A rischio anche una partita di Serie B: Como-Reggiana in programma per sabato sera alle 20:30: nella zona, infatti, imperverseranno violentissimi temporali con tempeste di fulmini, grandine e pioggia torrenziale.