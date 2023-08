Milan-Barcellona 0-1: Reijnders promosso, Pulisic si fa vedere poco

CalcioWeb

Il Milan continua la fase di preparazione con il chiaro obiettivo di farsi trovare pronto ai nastri di partenza della stagione. La dirigenza rossonera è stata la vera protagonista del calciomercato e la squadra è stata completamente rivoluzionata. La squadra di Stefano Pioli si candida ad una stagione da grande protagonista ed è considerata la vice-Napoli.

E’ andata in scena all’Allegiant Stadium la sfida tra Milan e Barcellona. La sfida si è decisa al 55′ con un gol di Ansu Fati. Il tecnico Stefano Pioli si è schierato con il tridente formato da Leao, Giroud e Pulisic, a centrocampo Tijjani Reijnders, Loftus-Cheek e Krunic, in trattativa per una possibile cessione.

Ottima partita di Reijnders per 70 minuti, poi un errore in zona realizzativa nei minuti finali macchia solo in parte la prestazione. La solita partita di corsa e qualità di Leao, vicino al gol e protagonista di assist. Un po’ sottotono le prestazioni di Loftus-Cheek, Florenzi e Tomori. Trasparente anche la partita di Pulisic.