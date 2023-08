ll Milan non si ferma più sul calciomercato: nuovo difensore per Pioli

CalcioWeb

Il Milan è la regina del calciomercato estivo in Serie A. La squadra è completamente rivoluzionata e dopo la cessione di Tonali la dirigenza ha piazzato una serie di colpi interessanti in entrata. In particolar modo le novità più importanti riguardano centrocampo e attacco mentre l’ultima novità riguarda un nuovo innesto in difesa.

Il riferimento è a Marco Pellegrino, 21enne del Platense. Il classe 2002 ha superato la concorrenza di Konstantinos Koulierakis ed è destinato a raggiungere l’Italia già nelle prossime ore. La trattativa è ai dettagli e i club sono in contatto per limare i dettagli. L’intesa di massima è stata raggiunta per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

Marco Pellegrino è un difensore centrale argentino classe 2002 di piede sinistro. Si tratta di un centrale in grado di disimpegnarsi al meglio in una difesa a 4, sia a sinistra che a destra e all’occorrenza anche in zona leggermente avanzata. Cresciuto nelle giovanili del Platense, si è messo subito in gioco in prima squadra dimostrandosi un difensore affidabile e dal futuro assicurato.