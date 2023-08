Milan, offerta allettante per Krunic: il sostituto è un top della Serie A

CalcioWeb

Il Milan ha rivoluzionato il proprio centrocampo. Dopo la cessione di Tonali e gli addii di Vranckx e Bakayoko, e con Bennacer fermo ai box fino al 2024, i rossoneri sono intervenuti pesantemente sulla mediana. Tanti i nuovi arrivi: Loftus-Ceek, Reijnders, Musah e potrebbe esserci spazio anche per ulteriori new entry.

Ma probabilmente prima dovrà uscire qualcuno. Fra i principali indiziati a lasciare Milanello c’è Rade Krunic. Il centrocampista ex Empoli è un jolly prezioso nello scacchiere di Pioli, è stato impiegato letteralmente ovunque in questi anni, tanto da titolare quanto in uscita dalla panchina, fa tanto lavoro sporco e spesso sorprende con qualche giocata di qualità. Il classico gregario che tutti vorrebbero.

Interesse dalla Turchia

Il Milan sarebbe disposto a privarsi di Rade Krunic, per altro attualmente regista titolare vista l’assenza di Bennacer, solo se dovesse arrivare un’offerta allettante, diciamo vicina ai 15-20 milioni di euro. Dalla Turchia il Fenerbahce dell’amico e connazionale Edin Dzeko ha mostrato un certo interesse per il calciatore, è attesa la proposta ufficiale.

Il sostituto dalla Serie A

In caso di partenza di Rade Krunic il Milan avrebbe già individuato il possibile sostituto. E se il bosniaco è una riserva che gode di grande considerazione da parte di Pioli, la new entry farebbe davvero fatica a fare panchina. Il Milan ha sondato il terreno per Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni. Il nazionale olandese ha una valutazione che oscilla tra i 30 e i 40 milioni, una cifra pesante che i rossoneri potrebbero ottenere dall’eventuale cessione di Charles De Ketelaere. In passato i due calciatori erano finiti al centro di stuzzicanti voci di mercato.