Follia di Milinkovic-Savic: testata a un avversario e cartellino rosso | VIDEO

L’inizio di avventura di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita è stato dai due volti. L’ex Lazio si conferma un calciatore di grandissima qualità e in grado di fare la differenza anche dal punto di vista fisico. L’ultima partita dell’Al-Hilal si è conclusa sul netto risultato di 0-4 contro l’Al-Raed, il grande protagonista è stato Al Dawsari, in grado di realizzaze una doppietta. A sbloccare l’incontro, invece, Mitrovic.

La partita ha fatto discutere anche per la reazione di Milinkovic-Savic. Sul punteggio di 0-3 il serbo ha perso la testa dopo un contatto con un avversario. L’ex Lazio ha protestato con l’arbitro per un presunto fallo da rigore non concesso, poi il faccia a faccia con un avversario. Milinkovic-Savic si è infuriato e ha rifilato una leggera testata. Il provvedimento dell’arbitro è stato inevitabile.

😳😳😳 Le joueur de Al Raed pousse Serej Milinkovic-Savic sur son coéquipier et c’est le serbe qui prend un carton rouge 😕 ❌❌❌pic.twitter.com/S9oqOYOn9Z — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 24, 2023