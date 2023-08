Napoli, si sfalda il gruppo scudetto? Un titolare chiede la cessione

CalcioWeb

Situazione piuttosto delicata in casa Napoli. Il gruppo che l’anno scorso ha vinto lo scudetto con una cavalcata trionfale inizia a perdere pezzi. Il primo a dire addio è stato Luciano Spalletti, il condottiero. Poi Kim, il miglior difensore in rosa, passato al Bayern Monaco. Zielinski e Osimhen sono fortemente tentati dall’Arabia Saudita che mette sul piatto offerte irrinunciabili. E adesso anche un altro titolare ha chiesto la cessione.

Mario Rui ha chiesto la cessione

Dopo 199 presenze, 3 gol e 25 assist firmati, Mario Rui è pronto a dire addio al Napoli. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il terzino portoghese, grande protagonista nella passata stagione, ha già informato Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis che se dovesse arrivare un’offerta vorrebbe essere ceduto.

Il motivo dietro la rottura, secondo l’entourage del calciatore, riguarda un impegno preso con la società per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, impegno attualmente disatteso visto lo stallo in sede di trattativa.