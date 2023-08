Napoli, Osimhen resta? De Laurentiis si espone in prima persona

CalcioWeb

Osimhen resta o va? Il tema caldissimo dell’estate del Napoli. Dopo gli addii di Spalletti e Kim, la richiesta di cessione di Mario Rui e le sirene arabe per Zielinski e lo stesso Osimhen, il gruppo scudetto del Napoli rischia di sfaldarsi dopo qualche mese dalla grande festa per la vittoria del Napoli. L’Arabia Saudita è proprio l’ostacolo principale. I rumor di mercato parlano di un’offerta da 175 milioni di euro al club e una quarantina di milioni per convincere il calciatore.

A certe cifre è difficile dire di no. E il rinnovo non arriva. Non è solo una questione di stipendio, che sarà comunque al rialzo, un peso importante lo ha la clausola rescissoria. Dovesse essere fissata, permetterebbe a qualsiasi squadra di prendere Osimhen pagando una somma che sarebbe ben lontana dai 200 milioni chiesti dal Napoli.

De Laurentiis si espone

E comunque… Osimhen ha ancora due anni di contratto. Lo ricorda al mondo intero Aurelio De Laurentiis che, intervistato da “Sky Sport”, entra a gamba tesa sulla questione dichiarando: “Osimhen resta, ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti, e sono sempre da rispettare da entrambe le parti perché sono dei rapporti bilaterali. Finché la bilateralità c’è sì va sempre d’accordo e con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. State sereni e tranquilli“.