Nazionale, sarà Spalletti il prossimo Ct: dettagli, presentazione e staff

Ci siamo. Luciano Spalletti è pronto a diventare il prossimo Ct della Nazionale italiana. L’ex allenatore del Napoli ha detto sì e la Figc conta di annunciare l’allenatore già nella giornata di sabato. Nel pomeriggio di giovedì la situazione si è sbloccata e nel pomeriggio è previsto l’incontro tra Gravina e Spalletti per stringersi la mano e programmare il futuro. Probabile la presentazione nella giornata di lunedì.

E’ già pronto il contratto che accompagnerà l’allenatore all’Europeo 2024 e anche al Mondiale 2026 e l’ex Napoli dovrà occuparsi anche del ruolo di supervisore delle Nazionali minori, dall’Under 21 all’Under 20. Con Spalletti dovrebbero lavorare il suo vice storico, Marco Domenichini, il preparatore atletico Francesco Sinatti, e un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane. Confermate anche le scelte federali con Andrea Barzagli che si occuperà della fase difensiva e il tattico Antonio Gagliardi. Poi Gigi Buffon come capodelegazione.

Spalletti è già concentrato in vista dei prossimi importanti appuntamenti: il 9 settembre (in Nord Macedonia) e il 12 (a San Siro, contro l’Ucraina) per le qualificazioni all’Europeo.