Offerta shock per Osimhen, rompe ogni equilibrio: per il Napoli è impossibile rifiutare

CalcioWeb

Victor Osimhen e il rinnovo che non arriva. Una nuova telenovela estiva nella Napoli sospesa fra gli ultimi scampoli della gioia scudetto e il timore che il bomber nigeriano possa dire addio a poche settimane dall’inizio della nuova stagione. Dall’Arabia Saudita squillano sirene preoccupanti.

Il rilancio dell’Al-Ahli

Non è un segreto che l’Al-Ahli abbia messo gli occhi sui gioielli del Napoli. Gioielli, al plurale. Perchè oltre ad Osimhen gli arabi vorrebbero anche Zielinski, ma questa operazione è secondaria. Il club della Saudi League, con dietro il potente fondo Pif, sarebbe pronto a offrire 175 milioni di euro per strappare il sì di Aurelio De Laurentiis alla cessione di Osimhen.

Il patron del Napoli aveva parlato di 200 milioni come cifra congrua per la cessione del campione africano. L’offerta araba è quella che maggiormente si avvicina, un’offerta impossibile da pareggiare per gli altri team europei. Un’offerta impossibile da rifiutare per il Napoli.