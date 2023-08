Parma, Buffon ha deciso: rescissione e ritiro. Pronto il nuovo ruolo

CalcioWeb

Il tempo passa per tutti, anche per l’inossidabile Gigi Buffon. Il portiere classe 1978 è pronto a dire addio al calcio, questa volta per davvero e in maniera definitiva. Dopo aver lasciato la Juventus ed essere tornato nel Parma, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, l’ex portiere della Nazionale è pronto ad appendere i guantoni al chiodo.

Rescissione, ritiro e nuovo ruolo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni Buffon e il suo procuratore Silvano Martina tratteranno la risoluzione del contratto con il Parma. Buffon lascerà con l’amaro in bocca per non essere riuscito a riportare i gialloblu in Serie A, obiettivo che si era posto in vista del suo ritorno.

Adesso per Buffon si aprono le porte della Nazionale. Pronto per lui un ruolo nello staff tecnico dell’Italia di Roberto Mancini come capo delegazione azzurro.