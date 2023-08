Pavard-Inter, dipende dal… Milan: il Bayern Monaco punta un difensore rossonero

CalcioWeb

Benjamin Pavard ha detto sì all’Inter e i nerazzurri hanno trovato del Bayern Monaco. Tutto fatto per il trasferimento del difensore francese a Milano… o forse no. Il Bayern Monaco, infatti, come già accaduto per il trasferimento di Sommer, sempre in nerazzurro, ha chiesto del tempo per trovare un sostituto. Il tecnico Tuchel, a differenza della trattativa per il portiere svizzero, questa volta è apparso un po’ infastidito per le tempistiche della richiesta di cessione da parte del francese.

Alla chiusura del mercato manca poco e trovare, incassando solo 30 milioni di euro, un difensore forte come Pavard e che possa ricoprire due ruoli non è di certo facile. Per questo motivo la trattativa si è arenata: senza il sostituto non si chiude.

Bayern Monaco su Pierre Kalulu

I tedeschi hanno messo nel mirino Pierre Kalulu, giovane difensore francese del Milan, duttile come il connazionale Pavard (può giocare sia centrale a due o a tre, ma anche terzino) e con un potenziale interessante. Il Milan, salvo offerte irrinunciabili, difficilmente si priverà di un giovane centrale del calibro di Kalulu, in particolar modo a 3 giorni dalla fine del mercato italiano.

Dai rossoneri arriverà un probabile “no, grazie”: dunque, se il Bayern Monaco non dovesse trovare altri obietti, l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter rischia di saltare.