Querelle Gravina-Spalletti-De Laurentiis, Ziliani: “le 27 domande che non avete mai osato chiedere”

La Nazionale italiana ha ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti dopo le clamorose dimissioni di Roberto Mancini. A tenere banco è ancora la penale da versare al Napoli in caso di nuovo incarico prima della scadenza del contratto e il presidente Aurelio De Laurentiis continua a chiedere il pagamento di poco meno di 3 milioni di euro.

Sull’argomento ha deciso di intervenire anche il giornalista Paolo Ziliani, attraverso 27 domande e risposte. “A fronte della disponibilità (non dovuta) e della correttezza mostrate dal Napoli nella vicenda Spalletti, oggi la narrazione dei media dipinge FIGC e allenatore vittime di De Laurentiis tiranno. Il calcio col verme, ricordate?

1. Il Napoli e Spalletti avevano un contratto che li legava reciprocamente fino al 30 giugno 2024?

Sì

2. Il Napoli ha chiesto a Spalletti di interrompere il contratto con un anno di anticipo?

No.

3. Spalletti ha chiesto al Napoli di interrompere il contratto con un anno di anticipo?

Sì.

4. Il Napoli era obbligato a venire incontro alla volontà di Spalletti?

No.

5. Il Napoli poteva pretendere da Spalletti il rispetto del contratto fino al 30 giugno 2024?

Sì.

6. Il Napoli ha deciso di rispettare la volontà di Spalletti di chiudere al 30 giugno 2023?

Sì.

7. C’è stato un ulteriore accordo fra le parti al momento della chiusura del rapporto?

Sì.

8. L’accordo prevedeva che Spalletti rimanesse fermo nella stagione 2023-24?

Sì.

9. E in caso di mancato rispetto, era prevista una penale di 3 milioni a favore del Napoli?

Sì.

10. Spalletti ha sottoscritto questo accordo comprensivo di clausola con penale?

Sì.

11. Ora, 45 giorni dopo l’inizio della nuova stagione, Spalletti vuole tornare ad allenare?

Sì.

12. Può farlo liberamente?

No.

13. Deve pagare al Napoli la penale prevista dall’accordo?

Sì.

14. La clausola si riferiva al suo ritorno al lavoro in squadre di club o era generica?

Si riferiva al suo ritorno al lavoro tout court.

15. Quindi Spalletti per allenare la nazionale deve pagare al Napoli la penale prevista?

Sì.

16. Il Napoli fa parte della FIGC: Federazione Italiana Gioco Calcio?

Sì.

17. La FIGC è tenuta a salvaguardare i suoi diritti come quelli di ogni altro club affiliato?

Sì.

18. È diritto del Napoli ricevere i soldi della penale liberamente concordata con Spalletti?

Sì.

19. Invece la FIGC vuole assumere Spalletti come nuovo c.t. senza pagamento di penali?

Sì.

20. Quindi per la FIGC i rispetto dei contratti tra tesserati e affiliati non conta nulla?

Sì.

21. Un po’ come se un arbitro invitasse i giocatori in partita a non seguire il regolamento?

Sì.

22. Trattandosi di uno scandalo, è scattata l’indignata denuncia dei media?

No.

23. La FIGC che si mette contro le regole e contro un suo club non viene criticata?

No.

24. A finire sotto accusa sono il Napoli e il suo presidente?

Sì.

25. Quelli che si sono comportati con disponibilità non dovuta e correttezza massima?

Sì.

26. Qualcuno ha chiesto le dimissioni del presidente della FIGC?

No.

27. Siamo in Italia?

Sì”.