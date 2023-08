Il Real Madrid annuncia il nuovo portiere dopo l’infortunio di Courtois

CalcioWeb

Il Real Madrid continua a muoversi sul calciomercato e ha risolto il problema della lunga assenza per infortunio di Thibaut Courtois. I Blancos hanno annunciato l’ingaggio del portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga, che arriva in prestito per un anno dal Chelsea.

“La nostra squadra è rinforzata da un portiere con esperienza internazionale, che ha vinto la Nations League 2023 con la Spagna e ha giocato più di cento partite di Premier League”, l’annuncio del club spagnolo. “Il portiere 28enne è reduce da cinque stagioni al Chelsea, con cui ha vinto una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea e un’Europa League”.

La società londinese lo aveva pagato ben 80 milioni di euro nel 2018, ma ora ha deciso di prestarlo agli spagnoli. “Il club gli augura ogni bene per la prossima stagione a Madrid, dove lavorerà con l’ex allenatore del Chelsea Carlo Ancelotti”, hanno dichiarato i Blues. La presentazione ufficiale è prevista nella giornata di martedì.