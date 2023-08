Dal Real Madrid alla Serie A: il brasiliano Reinier è l’ultimo colpo di calciomercato

CalcioWeb

Una trattativa assolutamente a sorpresa sul fronte calciomercato in Serie A. E’ pronto a sbarcare in Italia il calciatore brasiliano Reinier Jesus Carvalho, noto semplicemente come Reinier. Si tratta di un classe 2002 del Real Madrid. E’ un centrocampista offensivo con capacità di giocare principalmente da trequertista, nel corso della carriera è stato impiegato anche nel ruolo di esterno d’attacco, sia a destra che a sinistra.

E’ un calciatore dotato di un ottimo dribbling, tecnica e velocità. Per caratteristiche è stato addirittura paragonato all’ex Milan Kakà. La prima esperienza è stata con la maglia del Flamengo e il rendimento è stato di alto livello. Passa al Real Madrid (inizialmente al Castilla), poi i prestiti al Borussia Dortmund e Girona. Poi il ritorno ai Blancos, ma solo di passaggio.

Nelle ultime ore è stata definita una trattativa a sorpresa: Reinier ha raggiunto l’accordo per l’arrivo in Serie A, al Frosinone. L’operazione è stata chiusa in prestito secco e il calciatore sosterrà le visite mediche nella giornata di giovedì. Dopo l’arrivo di Kaio Jorge, il Frosinone chiude la sessione di calciomercato con un grande colpo.