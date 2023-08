Rigore Juventus-Bologna, retroscena Di Bello: la motivazione è da non credere

CalcioWeb

“Perchè non hai dato il rigore?“. La domanda che tutti i tifosi del Bologna avrebbero voluto rivolgere all’arbitro Di Bello dopo il mancato fischio per il fallo di Iling-Junior su Ndoye durante Juventus-Bologna. Il fallo è netto, era evidente in diretta, lo sarebbe stato anche al Var: Iling-Junior interviene in ritardo e impedisce a Ndoye un facile tap in. Ci sarebbero gli estremi anche per un cartellino rosso. La beffa più grande è che, poco dopo, l’esterno della Juventus servirà a Vlahovic il pallone dell’1-1.

Dunque, perchè l’arbitro non ha fischiato? Spunta un retroscena clamoroso. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, ci sarebbe stato un confronto nel tunnel che porta agli spogliatoi fra il direttore di gara e Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna. Alla domanda “Perchè non hai dato il rigore?“, Di Bello avrebbe risposto: “perchè non ho dato quello su Chiesa“. Una sorta di compensazione?

Di Vaio avrebbe chiesto ulteriori spiegazioni e, a quel punto, infastidito e irrigiditosi, Di Bello avrebbe risposto: “ma lei che ci fa qui? Se ne deve andare, se ne deve andare“.