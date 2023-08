1° Trofeo Silvio Berlusconi, il Milan batte il Monza ai calci di rigore

CalcioWeb

Grande classica delle amichevoli estive italiane, anche se è una prima edizione. Lo è nel nome al quale la partita è dedicata. Torna il Trofeo Berlusconi, la prima edizione dedicata a Silvio Berlusconi, recentemente scomparso. Grande commozione in apertura con il ricordo di Adriano Galliani e Paolo Scaroni, rappresentanti di Monza e Milan, le due squadre del cuore del Cavaliere, che si sono affrontate subito dopo in una partita accesa e divertente conclusa ai calci di rigore.

Il racconto della partita

Nel primo tempo si mettono in mostra Loftus-Cheek, uno di quelli più pronti nel Milan, nonostante la massa muscolare, prepotente in mezzo al campo tanto nel recupero palla, quanto negli strappi per ribaltare l’azione; Pulisic, abile a procurarsi e trasformare il calcio di rigore del vantaggio dei rossoneri (parato da Di Gregorio, gol in ribattuta); Reijnders, in grado di disimpegnarsi con qualità in mezzo al campo. Più in ombra Leao che ha tanta voglia di mettersi in proprio, da nuovo numero 10, ma non riesce a incidere.

Nel Monza spunti interessanti da Colpani che trova anche il gol del pareggio con un bell’inserimento fra le linee che punisce Maignan. L’estremo difensore rossonero era stato protagonista, poco prima, con un bel salvataggio su Maric che aveva colpito a botta sicura. Milan molto fisico, grande novità di questa stagione, ma in grado di palleggiare anche con qualità.

Nella ripresa si scaldano anche gli animi. Gagliardini randella Leao e si becca un giallo, la situazione si scalda, vola qualche calcetto. Amichevole fino a un certo punto: passi la condizione fisica, ma entrambe le squadre hanno giocato per vincere. Monza più in palla, Milan che ancora deve trovare l’amalgama giusto davanti. Nel finale Pioli fa entrare Chuckwueze, Colombo, Okafor (esterno) e Barteseaghi. Giroud e Theo Hernandez escono doloranti. Nel finale le occasioni latitano, la stanchezza si fa sentire, servono i calci di rigore.

Reijnders (Mi) gol; Petagna (Mo) gol

Okafor (Mi) gol; Caprari (Mo) gol

Tomori (Mi) gol; Machin (Mo) gol

Loftus-Cheek (Mi) gol; F. Carboni (Mo) gol

Colombo (Mi) gol; Pessina (Mo) gol

Thiaw (Mi) gol; Birindelli (Mo) sbagliato

Il Milan vince il 1° Trofeo Silvio Berlusconi ai calci di rigore.